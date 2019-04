London/Dublin (APA/Reuters) - Irland unterstützt die Forderung der britischen Premierministerin Theresa May nach einer neuerlichen Verlängerung des Brexit-Ausstiegsdatums. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass Großbritannien ohne Deal am 12. April die EU verlasse, so Außenminister Simon Coveney am Mittwoch.

„Sie werden um eine kurze Verlängerung nächste Woche ansuchen. Und ich denke, Irland wird das unterstützen“, erklärte Coveney dem irischen Staatsfernsehen.