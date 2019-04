Brexit - „Guardian“: May schließt Teilnahme an EU-Wahlen nicht aus

London (APA/Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May schließt laut „The Guardian“ die Teilnahme ihres Landes an den EU-Wahlen nicht prinzipiell aus. „May lehnt es ab, die Teilnahme von Großbritannien an den EU-Wahlen auszuschließen, wenn die Europäische Union eine längere Verschiebung (des Brexit, Anm.) verlangt“, berichtete die Online-Ausgabe der Zeitung am Mittwoch.

Der irische Premier Leo Varadkar wiederum zeigte sich zuversichtlich, dass die 27 EU-Länderchefs offen für eine weitere Verlängerung des Austrittsdatums sind. „Ich konnte noch mit keinem von ihnen reden. Aber meiner Ansicht nach ist quer durch den Europäischen Rat die Einstellung da, dass der Rat offen ist für eine weitere Verschiebung.“ Aber „wir wollen nicht, dass eine solche neuerliche Verschiebung eine Lizenz für Entscheidungslosigkeit ist. Das kann nicht zu einer weiteren Entscheidungslosigkeit führen“, so Varadkar.