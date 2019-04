Slowenische ÖVP-Schwesterpartei mit Sympathien für Identitäre

Ljubljana (APA) - Während ÖVP-Chef Sebastian Kurz die FPÖ zum Abbruch von Kontakten mit den Identitären aufgerufen hat, scheint seine slowenische Schwesterpartei SDS keine großen Berührungsängste zum dortigen Identitären-Ableger zu haben. Ex-Premier Janez Jansa teilte erst am Sonntag einen Tweet von „Generacija identitete“, und es gab mehrmals gemeinsame öffentliche Auftritte von SDS-Politikern und Identitären.

Den jüngsten Tweet der slowenischen Identitären, einen Aprilscherz, verbreitete Jansa, nachdem sich diese klar hinter ihren wegen einer mutmaßlichen Terroristen-Spende unter Beschuss geratenen österreichischen Kollegen Martin Sellner gestellt haben.

„Es scheint, dass sogar eine rechtspopulistische Regierung unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache nichts mehr fürchtet als patriotische Stimmen aus der Zivilgesellschaft, die sie nicht kontrollieren könnten. Für die Regierung Kurz ist dies ein schändliches Verhalten“, hieß es in der Identitären-Aussendung vom vergangenen Mittwoch. Die gesamte slowenische Identitärenbewegung „steht aufrecht und standfest hinter dem österreichischen Mitkämpfer Martin Sellner.“

Zwar werden Verbindungen von beiden Seiten in Abrede gestellt, doch tun Sloweniens Identitäre und SDS auch nichts, um ihre gegenseitigen Sympathien zu verbergen. So teilt Jansa regelmäßig Tweets von „Generacije identitete“ auf seinem vielgelesenen Twitter-Account. Im jüngsten von Jansa verbreiteten Identitären-Tweet fand sich ein Aufruf zur Wahl der slowenischen Linken bei der Europawahl. Zuletzt veröffentlichte er am Sonntag einen Aprilscherz der Identitären. Diese hatten geschrieben, dass sie bei der EU-Wahl die slowenische Linke unterstützen und sich „in Europa die kulturelle Bereicherung durch Migranten aus der dritten Welt und ein Regenbogen-Europa wünschen“.

Auch andere führende SDS-Mitglieder zeigen auf sozialen Netzwerken offen ihre Sympathien für die Bewegung. Erst am Mittwoch verbreitete der SDS-Nachwuchspolitiker Ziga Stiftar einen Tweet der slowenischen Identitären, in der die spanische Reconquista (die blutige Vertreibung der Muslime von der Iberischen Halbinsel im späten Mittelalter) verteidigt wurde. „Wir können nur stolz sein auf die Reconquista und dankbar unseren europäischen Vorfahren“, schrieb Stiftar.

Im Vorjahr postete der Parlamentsabgeordnete und Vorsitzende des SDS-Nachwuchses SDM, Zan Mahnic, auf Twitter ein Foto des Buches „Manifest für die Heimat“, das er mit in den Plenarsaal brachte. Das Buch, in dem das Programm der Bewegung erklärt wird, wurde von einem im Mitbesitz der SDS stehenden Verlag herausgegeben.

Im Dezember 2017, als SDM ihr 28. Gründungsjubiläum feierte, nahm neben Jansa auch ein Vertreter der Identitären an dem Fest teil. Dies wurde vom SDS-Nachwuchs explizit in einer Mitteilung vermerkt. Zudem veranstaltete die SDS-Regionalorganisation in Kranj gemeinsam mit den Identitären eine Podiumsdiskussion zum Thema Migration und Menschenrechte.

Identitären-Chef Sellner reagierte am Mittwoch erfreut über die Sympathien Jansas für die slowenischen Identitären. „Danke Herr @JJansaSDS! Ein Ehrenmann. Hvala („Danke“ auf Slowenisch)“, twitterte Sellner. Dieser Tweet wurde umgehend vom SDS-Abgeordneten Mahnic retweetet. Jansa selbst äußerte sich bisher nicht, der SDS-Pressesprecher äußerte aber Kritik an der Berichterstattung slowenischer Medien zu diesem Thema. In Österreich schrieben die NEOS: „Liebe @volkspartei: nicht nur euer Koalitionspartner, auch eure Parteifreunde, haben Verbindungen zu einer rechtsextremen Organisation, die mit Terroristen in Kontakt ist. Wenn ihr so weiter macht, müsst ihr euch selbst rechtsextrem nennen lassen.“

Im Zuge der Flüchtlingskrise haben nationalistische Kräfte in Slowenien massiven Rückenwind bekommen. So gewann die SDS die Parlamentswahl im vergangenen Juni mit einer am ungarischen Premier Viktor Orban orientierten harten Migrationspolitik, wurde bei der Regierungsbildung aber von Anti-Establishment-Politiker Marjan Sarec ausgebootet, der eine Mitte-Links-Minderheitsregierung bildete.

Bei der Parlamentswahl schaffte auch die nationalistisch-populistische Slowenische Nationalpartei (SNS) von Zmago Jelincic ein Parlamentscomeback. Sie steht ganz hinter der Identitären Bewegung. Wie die SNS im vergangenen November twitterte, unterstützt er die Identitäre Bewegung „zu 100 Prozent“. Laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Fernsehen klebt an der Tür des SNS-Büros im Parlament ein Aufkleber der Identitären mit der Aufschrift „Heimatliebe ist kein Verbrechen“.

Zu Unterstützern der Identitären Bewegung wird auch der frühere Staatsekretär im Büro von Ex-Premier Jansa, Bernard Brscic gezählt, über den die Organisation auch die Verbindung zu einer weiteren Rechtspartei bekommen dürfte. Brscic hat das Vorwort für das Identitären-Buch geschrieben. Der SDS-Abtrünnige, der sich in jüngster Zeit als Ideologe der slowenischen Alt-Right-Bewegung profiliert hat, gilt als Aushängeschild für die kürzlich gegründete rechtsextreme Partei „Domovinska liga“ (Heimatliga). Die neue Partei, die sich an der italienischen Lega von Matteo Salvini orientiert, will Medienberichten zufolge auch bei der Europawahl antreten.