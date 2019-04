Ausgabepreis für Schweizer Orthopädiefirma Medacta bei 96 Franken

Zürich (APA/Reuters) - Die Aktien der Schweizer Medizintechnikfirma Medacta werden beim Börsengang an der Schweizer Börse SIX zu 96 Schweizer Franken (rund 86 Euro) je Stück platziert. Damit liegt der Ausgabepreis in der Mitte der ursprünglich von 88 bis 104 Franken reichenden Preisspanne.

Gemessen am Ausgabepreis komme der Hersteller von Hüft- und Knieimplantaten auf einen Börsenwert von 1,92 Mrd. Franken, wie Medacta am Donnerstag mitteilte. Handelsstart sei um 9 Uhr.

Falls die Mehrzuteilungs-Option ausgeübt werde, halte die Gründerfamilie Siccardi in Zukunft noch rund zwei Drittel der Anteile an der Firma. Medacta ist in Europa der größte Börsengang im bisherigen Jahresverlauf. An anderen europäischen Handelsplätzen waren die IPO-Aktivitäten bisher verhalten.