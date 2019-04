Vermisster Bub in den USA nach acht Jahren wieder aufgetaucht

Washington (APA/AFP) - In den USA ist Medienberichten zufolge ein seit acht Jahren vermisster Bub offenbar wieder aufgetaucht. Ein 14-Jähriger meldete sich den Berichten zufolge bei der Polizei und gab an, der vermisste Timmothy Pitzen zu sein. Demnach berichtete der Jugendliche, er sei von zwei Männern mit Bodybuilder-Statur in einem Hotel im Bundesstaat Ohio festgehalten worden.

Ob es sich bei dem 14-Jährigen tatsächlich um den Vermissten handelt, blieb zunächst offen. Timmothy war zuletzt im Mai 2011 in einem Erlebnispark in Wisconsin zusammen mit seiner Mutter gesehen worden.

Die Mutter wurde laut CNN später tot in einem Motel in Illinois aufgefunden. Neben ihr lag ein Zettel, auf dem stand, ihr Sohn sei in der Obhut von Leuten, die ihn „lieben und sich um ihn kümmern“.

Die Großmutter des Vermissten, Alana Anderson, sagte dem Sender ABC News, sie habe die Hoffnung, dass es sich bei dem 14-Jährigen tatsächlich um ihren Enkel handle.