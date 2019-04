Rechtspopulisten-Allianz: FPÖ nicht bei Salvini-Pressekonferenz dabei

Rom/Mailand/Wien (APA) - Die FPÖ wird zur Präsentation der europäischen Rechtspopulisten-Allianz am Montag in Mailand keine Vertreter entsenden. „Es war nie terminlich geplant, dass wir an dieser Pressekonferenz teilnehmen“, sagte ein FPÖ-Sprecher am Donnerstag zur APA. „Aber wir werden selbstverständlich Teil dieser Allianz sein.“

Die Teilnahme der FPÖ an der Allianz hatte bereits Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Vortag bestätigt. Zu der Pressekonferenz hat Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega geladen, dabei sollen die Ergebnisse der Gespräche vieler Parteien vorgestellt werden, sagte Strache am Mittwoch.

Der Plan der rechtsgerichteten Parteien ist es, nach der EU-Wahl am 26. Mai aus den derzeit drei EU-kritischen Fraktionen im Europaparlament eine gemeinsame zu schaffen. FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky hatte ja bereits mehrfach erklärt, Ziel sei es, mit dieser neuen Fraktion nach der Wahl zweitstärkste Kraft im EU-Parlament zu werden.