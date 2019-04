Fußball: Prinz Charles zeichnete England-Trainer Southgate aus

London (APA/dpa) - Englands Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate ist am Donnerstag von Prinz Charles mit dem hohen Orden „Order of the British Empire“ ausgezeichnet worden. Der Coach, der die Mannschaft im vergangenen Sommer in Russland zum ersten Mal nach 28 Jahren in ein WM-Halbfinale geführt hatte, bekam die Auszeichnung im Buckingham Palace.

Für Aufsehen sorgte Southgate mit seiner Kleidung: Wie während der Weltmeisterschaft trug der 48-Jährige auch bei der Zeremonie ein Gilet. „Das ist ein sehr stolzer Moment für mich und meine Familie“, sagte der Trainer laut Website des englischen Fußballverbands und dankte seinen Spielern und dem Betreuerteam. „Aber ich bin mir sehr bewusst, dass viele andere auf dem Weg geholfen haben.“