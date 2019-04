Fußball: Atalanta mit vier Toren in ersten 15 Minuten

Bergamo (APA/sda) - Atalanta Bergamo hat in der Serie A den Anschluss an die Champions-League-Ränge geschafft. Der Tabellenfünfte feierte am Donnerstagabend einen 4:1-Heimsieg über Bologna und schaffte mit vier Treffern in den ersten 15 Minuten Historisches. Ein solcher Traumstart war in Italiens Fußball-Meisterschaft zuletzt Juventus Turin im Jahr 1932 gegen die AS Roma gelungen.

Nach der 30. Runde hat Atalanta Bergamo nur noch einen Punkt Rückstand auf Milan, das aktuell auf dem vierten und letzten Champions-League-Platz liegt.