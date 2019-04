Neuseeland-Terror - Richter ordnet psychiatrisches Gutachten an

Christchurch (APA/AFP) - In Neuseeland hat ein Richter eine psychiatrische Untersuchung des rechtsextremen Angreifers von Christchurch angeordnet. Zwei Gutachter sollen prüfen, ob der 28-jährige Brenton Tarrant verhandlungsfähig ist, wie Richter Cameron Mander am Freitag in Christchurch anordnete.

Der angeklagte Australier selbst war bei dem Gerichtstermin per Video zugeschaltet; er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Auckland.

Tarrant hatte Mitte März beim Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch 50 Menschen erschossen. Er muss sich wegen 50-fachen Mordes und versuchten Mordes in 39 Fällen verantworten. Der Anschlag hatte international Entsetzen ausgelöst.

Dem Gerichtstermin am Freitag wohnten mehrere Angehörige von Anschlagsopfern bei. „Ich will sehen, was er zu sagen, was für Gefühle er hat“, sagte Yama Nabi vor dem Gerichtsgebäude zu Radio New Zealand.