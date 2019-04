Übersicht über die Filmstarts der kommenden Woche

Wien (APA) - Ab 11. April:

~ WILLKOMMEN IM WUNDER PARK E/USA 2019 Dauer: 85 min Regie: Dylan Brown www.wunderpark-film.de; www.paramount.com/movies/wonder-park DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA061 EINE FILMKRITIK VERSENDET ~ June ist ein so kleines wie anrührend süßes Mädchen mit einem rotbraunen Wuschelkopf und ziemlich großen sowie ziemlich runden, hellgrünen Augen. Meistens ist June guter Laune, was sie aber vor allen anderen Dingen auszeichnet, ist ihre blühende Fantasie. So hat sich das Mädchen zusammen mit ihrer Mutter einen Wunderpark ausgedacht, der bevölkert ist von skurrilen Tieren (darunter etwa: fliegende Fische, Bären, Biber, Stachelschweine und Affen) sowie atemberaubenden Fahrgeschäften. Eines Tages entdeckt June, dass es diesen, von ihr erdachten Park nicht nur in Modell- sondern tatsächlich auch in Lebensgröße gibt. Die Zukunft aber dieses großen Freizeitparks, die sieht wenig rosig aus. In der deutschsprachigen Fassung leiht Sängerin Lena Meyer-Landrut der Hauptfigur June ihre Stimme.

~ HELLBOY - CALL OF DARKNESS USA 2019 121 min Regie: Neil Marshall Mit: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Thomas Haden Church, Brian Gleeson www.hellboyfilm.de; www.hellboymovie.co.uk DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA062 EINEN HINTERGRUND VERSENDET UND LÄSST AUFGRUND EINER SPERRFRIST DIE KRITIK 11. APRIL FOLGEN ~ Lange vor dem ganz großen Boom der Comicbuchverfilmungen schuf Oscar-Preisträger Guillermo del Toro mit „Hellboy“ und „Hellboy II“ schaurig-schöne Fantasy-Abenteuer. Nun wird die Geschichte um den rothäutigen Comic-Helden mit den abgesägten Teufelshörnern noch einmal neu auf die Leinwand gebracht - in anderer Besetzung. In die Rolle des Halbdämons schlüpft nicht Ron Perlman (68), sondern David Harbour, der als bärbeißiger Sheriff in der Netflix-Serie „Stranger Things“ Ruhm erlangt hat. Er bekommt es in der Neuauflage mit einer mächtigen Hexe zu tun (gespielt von Milla Jovovich). Die Regie übernimmt Neil Marshall („Game of Thrones“).

~ AFTER PASSION USA 2019 105 min Regie: Jenny Gage Mit: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Peter Gallagher www.constantinfilm.at/kino/after-passion.html DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA063 EINE FILMKRITIK VERSENDET ~ Ihren ersten Roman veröffentlichte Anna Todd noch unter einem Pseudonym und im Internet. Über eineinhalb Jahren schrieb sie immer weiter an der erotisch aufgeladenen Geschichte. Mit großem Erfolg: Die Story wurde millionenfach aufgerufen - und die junge US-Amerikanerin erhielt einen Autorenvertrag bei einem Verlag, wo sie ihren Roman in vier Teilen veröffentlichte. Nun kommt mit „After Passion“ die erste Verfilmung des Stoffes heraus. Im Mittelpunkt steht laut Produktionsangaben Tessa Young. Sie ist eine brave junge Frau, die dann am College Hardin Scott kennenlernt. Sie fühlt sich schnell zu ihm hingezogen, doch Hardin ist ein sogenannter Bad Boy: düster und unberechenbar.

Ab 12. April:

~ NIEMANDSLAND - THE AFTERMATH GB/USA 2019 109 min Regie: James Kent Mit: Alexander Skarsgard, Keira Knightley, Jason Clarke, Jannik Schümann, Kate Phillips, Flora Li Thiemann www.niemandsland-derfilm.de; www.niemandslandkinotickets.at; www.foxsearchlight.com/theaftermath DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA064 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ In dem Nachkriegsdrama „Niemandsland - The Aftermath“ verschlägt es Keira Knightley (34, „Stolz und Vorurteil“) in der Rolle einer britischen Offiziersgattin ins zerbombte Hamburg. Dort soll ihr Mann (Jason Clarke) 1946 als Besatzungsoffizier beim Wiederaufbau helfen. Sie ziehen in eine vornehme Villa, die sie sich mit dem verwitweten deutschen Eigentümer (Alexander Skarsgard) und dessen Tochter teilen. Es kommt zu Spannungen, Betrug und unerwarteter Leidenschaft. Vorlage für das Kriegs- und Liebesdrama unter der Regie von James Kent ist der Roman von Autor Rhidian Brook. Der Waliser ließ sich von wahren Begebenheiten in seiner Familie inspirieren.

~ WILDLIFE USA 2018 105 min Regie: Paul Dano Mit: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould, Bill Camp, Darryl Cox www.ifcfilms.com/films/wildlife DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA065 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Der 14-jährige Joe (Ed Oxenbould) wächst in den spießigen 1960ern als einziges Kind von Jeanette (Carey Mulligan) und Jerry (Jake Gyllenhaal) im ländlichen Montana auf. Als sein Vater die Stelle als Golfplatzangestellter ob seine widerborstigen Charakters verliert, beginnt es, in der Ehe der Eltern zu kriseln. Jerry macht sich auf, um einen gigantischen Waldbrand an der kanadischen Grenze zu bekämpfen - ungeachtet der Gefahren für sein Leben und seine Beziehung. Gattin Jeanette Frau und Sohn Joe müssen fortan für sich selbst sorgen. Joe wird in die Erwachsenenrolle gezwungen, während seine Mutter sich langsam einem anderen Mann zu wendet. „Wildlife“ ist das Regiedebüt von Indieschauspieler Paul Dano.

~ BORDER S/DK 2018 108 min Regie: Ali Abbasi Mit: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, Ann Petren, Sten Ljunggren www.lunafilm.at/border.html; www.bordermovie.us DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA066 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Mit „Border“ kommt ein Film in die Kinos, der sich nur schwer in eine Schublade stecken lässt. Der iranisch-schwedische Regisseur Ali Abbasi schafft den Spagat zwischen Märchen, Fantasy und Krimi. Im Mittelpunkt der düster-mystischen Erzählung steht Tina. Mit einem deformierten Gesicht ist sie gesellschaftliche eher eine Außenseiterin, die lieber im Wald als unter Menschen ist. Als Zollbeamtin an einem Fährhafen hingegen profitiert sie von ihrer Gabe, Gefühle wie Scham oder Angst wittern zu können. Die Begegnung mit einem ähnlich deformierten Reisenden verändert ihr Leben.

~ CHRISTO - WALKING ON WATER I/USA/D/VAE 2018 105 min Regie: Andrey Paounov www.thimfilm.at/filmdetail/christo-walking-on-water DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA067 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ In Deutschland verhüllte Christo den Reichstag, in New York stellte er mit seiner Frau Tausende Tore auf. Ein neuer Dokumentarfilm verrät, wie der 83-Jährige seine Ideen zu Kunstwerken macht. In „Christo - Walking on Water“ folgt man ihm zum Iseosee in Norditalien. Dort ließ er schwimmende Stege bauen und Menschen konnten zwei Wochen lang über den See wandeln. Dass am Ende viel zu viele Besuche kamen, hätte fast zum Abbruch des Projekts geführt. Man beobachtet Christo und sein Team in dem Dokumentarfilm zwischen Hoffen und Bangen, Ekstase und Flucherei.