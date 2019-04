Deutsche Wirtschaft fuhr im Februar Produktion hoch - Bauboom hilft

Berlin (APA/Reuters) - Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Februar trotz sinkender Industrie-Aufträge gesteigert. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen um 0,7 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.

Das Ergebnis im Jänner fiel überdies deutlich besser aus als zunächst angenommen: Die Produktion stagnierte lediglich, nachdem zunächst ein Rückgang um 0,8 Prozent ermittelt worden war.

Für die positive Entwicklung im Februar sorgte der boomende Bau: Hier gab es ein Plus von 6,8 Prozent. „Das Baugewerbe befindet sich weiter in der Hochkonjunktur“, betonte das Ministerium. „Zum guten Ergebnis trug die vergleichsweise milde Witterung bei.“ Die Industrieproduktion schrumpfte dagegen um 0,2 Prozent und damit den zweiten Monat in Folge.

Der exportabhängigen Industrie brechen derzeit die Aufträge wegen der schwächelnden Weltkonjunktur weg. Im Februar gab es mit minus 4,2 den stärksten Rückgang seit mehr als zwei Jahren. „Angesichts der schwachen Auftragsentwicklung und des eingetrübten Geschäftsklimas ist weiterhin von einer gedämpften Industriekonjunktur auszugehen“, betonte deshalb das Ministerium.

Die führenden Wirtschaftsinstitute rechnen heuer nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,8 Prozent, nachdem sie im Herbst noch fast zwei Prozent vorausgesagt hatten. 2018 hatte es noch zu einem Wachstum von 1,4 Prozent gereicht.