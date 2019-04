Handgranate in Wien-Favoriten beim Aufräumen gefunden

Wien (APA) - Einen überraschenden Fund hat eine 26-jährige Frau am Donnerstagvormittag bei Aufräumarbeiten in einer Wohnung in der Stinygasse in Wien-Favoriten gemacht: In einem Kasten lag eine amerikanische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein sprengstoffkundiger Beamter der Polizei untersuchte den Gegenstand. Der Zünder war aktiv, Sprengstoff befand sich aber nicht darin.

Der Entminungsdienst des Bundesheers transportierte das Kriegsrelikt ab. Es waren keine Evakuierungsmaßnahmen notwendig, teilte die Polizei am Freitag mit.