Paris (APA/Reuters) - Die französische Großbank Societe Generale will einem Insider zufolge 600 Stellen in ihrer Investmentbanking-Sparte in Paris abbauen. Auch in London und New York sollten mehrere hundert Arbeitsplätze wegfallen, sagte der Insider. Bankchef Frederic Oudea hatte vor zwei Monaten Kostensenkungen von 500 Millionen Euro angekündigt.

