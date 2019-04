Segeln: Drei OeSV-Boote erreichten vor Palma de Mallorca Medal Race

Palma de Mallorca (APA) - Gleich drei OeSV-Boote haben sich am letzten Tag der Goldflotte bei der Segel-Regatta Princess Sofia Trophy vor Palma de Mallorca für das Medal Race am Samstag qualifiziert. Besonders souverän schafften das Benjamin Bildstein und David Hussl am Freitag in der 49er-Klasse nach den Tagesrängen elf, fünf und zwei mit dem vierten Zwischenrang.

Ebenso am Samstag im Kampf um die Spitzenplätze dabei sind Thomas Zajac und Barbara Matz (Nacra 17), die das Medal Race als Achte bestreiten. In der 470er-Klasse segelten David Bargehr/Lukas Mähr buchstäblich erst in der letzten Wettfahrt mit einem dritten Rang noch auf den zehnten Gesamtrang. Die 49erFX-Vize-Weltmeister Tanja Frank und Lorena Abicht holten am letzten Wettkampftag der Silberflotte einen zweiten Wettfahrtrang.