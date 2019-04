55-Jähriger nach Treppensturz in Tirol gestorben

Kufstein (APA) - Ein 55-Jähriger dürfte sich am Freitag bei einem Treppensturz in Kufstein in Tirol derart schwere Verletzungen zugezogen haben, dass er in weiterer Folge im Krankenhaus verstarb. Ein Nachbar hatte den Verletzten gegen 4.15 Uhr am Ende einer Kellerstiege gefunden, berichtete die Polizei. Eine Obduktion wurde angeordnet.