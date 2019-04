Fußball: 14. Saisontreffer von Hinterseer bei Bochums 1:2-Niederlage

Regensburg (APA) - Lukas Hinterseer hat am Freitagabend seinen bereits 14. Saisontreffer in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der 28-jährige Tiroler brachte den VfL Bochum im Auswärtsduell mit SSC Jahn Regensburg in der 52. Minute per Elfmeter in Führung, konnte damit aber die 1:2-Niederlage seines Teams nicht verhindern. Hinterseer ist in der Liga-Torschützenliste nun wieder alleiniger Zweiter.

Besser ist nur Kölns Simon Terodde (27). Während Hinterseer, der den Verein nach Saisonende und Auslaufen seines Vertrages verlassen wird, durchspielte, saß Abwehrspieler Dominik Baumgartner nur auf der Bank. Bochum ist nun schon drei Spiele sieglos.

Ein Erfolgserlebnis gab es hingegen für Arminia Bielefeld. Mit dem Ex-Mattersburger Manuel Prietl in der Elf wurde Erzgebirge Aue mit 2:1 besiegt. Bei den Verlierern spielte Dominik Wydra durch, der angeschlagene Stürmer Philipp Zulechner fehlte.