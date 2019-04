SAP-Vorstand Enslin verlässt Softwarekonzern

Walldorf (APA/Reuters) - Der Softwarekonzern SAP muss seinen Vorstand umbauen. Robert Enslin, verantwortlich für die „Cloud Business Group“, verlässt das Unternehmen, wie SAP zum Wochenschluss mitteilte. Seine Aufgaben in der „Cloud Business Group“ werde das Vorstandsmitglied Jennifer Morgan mit sofortiger Wirkung übernehmen, die seit 2017 mit Adaire Fox-Martin den globalen Vertrieb leitet.

Enslin war seit 1992 bei SAP. Er gehörte dem SAP-Vorstand als Präsident der Vertriebsorganisation seit 2014 an. SAP will die Zahlen zum 1. Quartal wie geplant am 24. April 2019 veröffentlichen.

