Brexit - Löger: Verlängerung muss sinnhaft sein

London/EU-weit (APA) - Der Brexit steht zwar nicht auf der Tagesordnung des EU-Finanzministerrats, doch „gibt es keine Pause oder noch so kurze Unterbrechung, wo nicht in irgendeiner Form breit diskutiert wird“, erklärte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Samstag. Damit die Briten die gewünschte Verlängerung erreichen, „müssen wir auch überzeugt sein, warum es sinnhaft sein sollte, die Verlängerung auch zu geben“.

„Derzeit erkennen wir das nicht“, so Löger am Samstag vor Beginn des ECOFIN. Er habe am Abend zuvor auch mit seinem britischen Amtskollegen Philip Hammond gesprochen. „Wir haben Varianten diskutiert. Auch aus österreichischer Sicht. Hammond hat mir zugesagt, uns in den nächsten Tagen noch stärker über die Entwicklungen in Großbritannien zu informieren“.