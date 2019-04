Microcar in Flammen: Wirtschaftsgebäude brannte im Südburgenland ab

Jennersdorf (APA) - Im südburgenländischen Rohrbrunn (Bezirk Jennersdorf) hat gestern, Freitag, Abend ein in Flammen stehendes sogenanntes Microcar für einen Großeinsatz von fünf Feuerwehren gesorgt. Das Fahrzeug war laut einem Polizeisprecher in einem Wirtschaftsgebäude abgestellt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Stadl bereits in Vollbrand, hieß es am Samstag gegenüber der APA. Verletzt wurde niemand.

Weshalb es zu dem Brand bei bzw. in dem Microcar gekommen ist, war zunächst unklar. Die Ursache soll am Montag von Brandermittlern geklärt werden.