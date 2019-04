Golf: Straka verpasste bei Texas Open den Cut um einen Schlag

San Antonio (Texas) (APA) - Österreichs Golf-Profi Sepp Straka hat beim Texas Open in San Antonio am Freitag (Ortszeit) den Cut um einen Schlag verpasst. Nach einer 73er-Runde zum Auftakt blieb der 25-Jährige in der zweiten Runde eins unter Par, der Cut blieb jedoch auch gesamt eins unter Par. Er beendete das Turnier als geteilter 81. In Führung lag weiter der Südkoreaner Kim Si-woo nach zwei 66er-Runden.