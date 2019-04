Fußball: Kiel siegt in Unterzahl gegen St. Pauli

Düsseldorf (APA/dpa) - In der 2. deutschen Fußball-Bundesliga hat sich Holstein Kiel im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Die Mannschaft des durchspielenden ÖFB-Legionärs Mathias Honsak gewann am Samstag in Unterzahl gegen den FC St. Pauli mit 2:1 und zog nach Punkten (45) mit dem Vierten Paderborn (1:1 in Sandhausen) gleich. Auf den noch ein Spiel mehr auszutragenden Dritten Union Berlin fehlen zwei Punkte.

Alexander Meier - im Herbst lange Trainingsgast beim FC Admira - brachte St. Pauli per Foulelfmeter (43.), seinem sechsten Tor seit Jahresanfang, in Führung. Kiel drehte aber die Partie mit zwei schnellen Toren nach der Pause (50., 53.). Am Tabellenende meldete sich der FC Ingolstadt im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Tomas Oral mit einem 4:2 beim Vorletzten MSV Duisburg im Kampf um den Klassenerhalt zurück. Vom Österreicher-Trio Marco Knaller, Thorsten Röcher und Konstantin Kerschbaum kam nur Letzterer im Finish zu ein paar Einsatzminuten.