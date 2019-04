Oberösterreicher in Slowenien wegen Schlepperei festgenommen

Ljubljana (APA) - In Slowenien ist ein 38-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Linz-Land festgenommen worden, der verdächtigt wird, Mitglied einer international agierenden Schlepperorganisation zu sein. Er wurde von der slowenischen Polizei am 2. März angehalten, als er sechs illegal aufhältige Iraner von Kroatien nach Laibach bringen wollte, teilte das Landeskriminalamt Oberösterreich am Samstag mit.

Die Gruppe war zuvor mit einem noch unbekannten Fahrzeug von Zagreb zur slowenischen Grenze geschleppt worden. Nachdem sie die grüne Grenze in den Schengenraum zu Fuß passiert hatten, wurden die Iraner in Slowenien von dem Österreicher mit dessen Pkw in Richtung Ljubljana weitertransportiert. Im Ort Bizeljsko wurde der Mann durch slowenische Polizeibeamte angehalten und festgenommen. Er befindet sich derzeit in Slowenien in Untersuchungshaft.

Er wird verdächtigt, im Rahmen einer kriminellen Vereinigung tätig gewesen zu sein. Da hierbei österreichische Interessen verletzt wurden, wurde ein Ermittlungsverfahren in Österreich eingeleitet und der Sachverhalt der Staatsanwaltschaft Linz berichtet, hieß es in der Aussendung.