Fußball: Benzema schoss Real Madrid zu 2:1-Heimsieg über Eibar

Madrid (APA) - Karim Benzema hat Real Madrid am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft zu einem 2:1-Heimsieg über Eibar geschossen. Der Franzose traf in der 59. und 81. Minute, davor waren die Basken durch Marc Cardona (39.) in Führung gegangen. Real lag damit vorerst zwei Punkte hinter Atletico Madrid und zehn Zähler hinter Barcelona. Diese beiden Teams trafen am Samstagabend (20.45 Uhr) aufeinander.