Handball: Cup-Finale in Deutschland als Österreicher-Duell

Hamburg (APA) - Rekordsieger THW Kiel mit Nikola Bilyk und der SC Magdeburg mit Robert Weber bestreiten am Sonntag das Finale um den deutschen Handball-Cup. Kiel gewann beim Final Four am Samstag in Hamburg gegen die Füchse Berlin mit 24:22 (13:7), Bilyk steuerte ein Tor bei. Magdeburg setzte sich in einem Krimi gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:29 (15:11) durch, Weber traf fünf Mal.