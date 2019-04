Ringen: ÖRSV-Dutzend bei Bukarest-EM um Medaillen, Europaspiele-Quali

Bukarest (APA) - Der österreichische Ringsportverband (ÖRSV) geht ab Montag mit zwölf Aktiven in die Europameisterschaften in Budapest - je vier Frauen sowie Männer im griechisch-römischen und Freistil sind nominiert. Erstes Ziel neben dem hohen der Medaillen ist die Qualifikation für die Europaspiele Ende Juni in Minsk. Mit einer Platzierung in den Top 14 ist man in Weißrussland dabei.

Aufgrund bisheriger durchaus guter Saisonleistungen rechnen Sportdirektor Jörg Helmdach und sein Trainerteam mit fünf bis acht Minsk-Tickets. Den Auftakt in Rumäniens Hauptstadt machen die Freistilringer, hier ist Johannes Ludescher die größte ÖRSV-Hoffnung. Den Abschluss am bilden ab Freitag die Kollegen im griechisch-römischen Stil, allen voran Medaillenhoffnung Amer Hrustanovic. Dazwischen stehen ab Mittwoch die Frauen mit Martina Kuenz an der Spitze im Fokus.

„Martina befindet sich in Topform und wenn alles läuft, ist Edelmetall wieder möglich“, erläuterte Bundestrainer Benedikt Ernst. Seine Trainer-Kollegen bei den ÖRSV-Männern sind Sven Thiele (Freistil) und Jenö Bodi (griechisch-römisch). Ist die Teilnahme an den Europaspielen greifbar, ist die Olympia-Qualifikation weitaus härter. Nur die Top Fünf der heurigen WM sowie die Finalisten der EM 2020 und zweier Weltturniere 2020 werden bei den Sommerspielen in Tokio 2020 dabei sein.

ÖRSV-Aufgebot für EM in Minsk (Montag, 8. bis Sonntag, 14. April): Männer - Freistil: Gabriel Janatsch (-65 kg), Simon Marchl (-74 kg), Dominic Peter (-92 kg), Johannes Ludescher (-125 kg); Griechisch-römisch: Michael Wagner (-77 kg), Amer Hrustanovic (-87 kg), Christoph Burger (-67 kg), Daniel Gastl (-97 kg); Frauen - Freistil: Martina Kuenz (-76 kg), Florine Schedler (-53 kg), Jeannie Kessler (-57 kg), Kathrin Mathis (-62 kg)