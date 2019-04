59-jähriger Steirer geriet mit Hand in Tischkreissäge

St. Kathrein am Offenegg (APA) - Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Weiz ist am Samstag mit seiner rechten Hand in eine Tischkreissäge geraten und wurde schwer verletzt. Laut Polizei wollte der Mann aus Sankt Kathrein am Offenegg eine neue Abdeckung für die Kreissäge zuschneiden. Der Verletzte wurde von seinem Schwiegersohn erstversorgt und nach der notärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.