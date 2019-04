Suchaktion nach Schneerutsch auf Vorarlberger Skipiste

Mellau (APA) - Auf einer Kontrollfahrt hat ein Pistenretter am Samstag am späteren Nachmittag einen frischen Schneerutsch bemerkt, der im Skigebiet Mellau im Bregenzerwald auf einer Breite von zwölf Meter die Piste 33 verschüttet hatte. Da unklar war, ob Personen erfasst worden waren, wurde eine Sicherheitssuche im Bereich des Lawinenkegels gestartet.

Ein Notarzt- und ein Polizeihubschrauber, sowie die Bergrettung, Alpinpolizei und Liftbedienstete standen im Einsatz. Nach rund einer halben Stunde konnte Entwarnung gegeben werden, so die Polizei.

Die Lawinengefahr war am Wochenende in Vorarlberg mit „mäßig“ (2) eingestuft. Als Gefahrenstellen wurden vor allem oberhalb ca. 2.000 m, im kammnahem Steilgelände, in eingewehten Rinnen und Mulden sowie an Übergängen von wenig zu mehr Schnee genannt.