Pongauer Lenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Dorfgastein/Andorf (APA) - Ein 24-jähriger Mann aus Dorfgastein hat sich in der Nacht auf Sonntag in Bad Hofgastein eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Lenker hatte gegen 1.30 Uhr das Anhaltezeichen einer Streife ignoriert und war geflüchtet. Er versuchte, die Polizei mit riskanten Manövern und überhöhter Geschwindigkeit abzuhängen. In einer Sackgasse flüchtete der 24-Jährige dann zu Fuß weiter.

Die Polizei konnte den Mann wenig später anhalten. Er habe Alkohol getrunken und Angst gehabt, den Führerschein zu verlieren, rechtfertigte sich der Mann. Der Alkotest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der Pongauer musste die Fahrzeugschlüssel abgeben und wurde angezeigt.

Viel zu schnell unterwegs war am Samstagabend auch ein 31-jähriger Lenker aus dem Bezirk Schärding. Der Mann war auf der Innviertler Bundesstraße in Richtung Wels unterwegs , als er von der Beamten der Polizeiinspektion Andorf mit 203 km/h gemessen wurde. Er hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um mehr als das Doppelte überschritten, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde angezeigt.

In Golling im Salzburger Tennengau ist am Samstagabend einem 37-jährigen Ungarn der Führerschein abgenommen worden. Er war mit 1,74 Promille in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 37-Jährige war in einer Eisenbahnunterführung frontal mit dem Pkw eines 24-jährigen Deutschen zusammengestoßen. Beide Lenker wurden verletzt ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert, teilte die Polizei mit.