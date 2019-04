Gesuchter Opferstockeinbrecher in der Obersteiermark gefasst

Landl (APA) - Eine Serie von Opferstockdiebstählen im Bezirk Liezen ist am Samstag geklärt worden. Ein 51-jähriger Wiener steht im Verdacht, im Februar in insgesamt drei Kirchen drei Opferstöcke aufgebrochen zu haben. Der Mann war am Samstag mit dem Fahrrad und Einbruchswerkzeug im Rucksack in die Gemeinde Landl gekommen.

Die Beamten hielten am Samstag in der Gemeinde Landl einen Radfahrer an, der Übereinstimmungen mit den bisherigen Täterbeschreibungen aufwies. Bei der Kontrolle seines Rucksackes stießen sie auf entsprechendes Einbruchswerkzeug. Der Mann gestand bei der Vernehmung drei Opferstockeinbrüche und einem weiteren Versuch. Insgesamt hatte er laut Polizei einen geringen Bargeldbetrag erbeutet, der Sachschaden belief sich jedoch auf mehrere Hundert Euro. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.