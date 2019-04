80 Feuerwehrleute bekämpften Waldbrand im Bezirk Lilienfeld

Türnitz (APA) - In Türnitz (Bezirk Lilienfeld) ist es gestern, Samstag, Nachmittag zu einem Waldbrand gekommen. Nach einem Abbrand von Holzschnitt fing ein steiler Hang in einem Föhrenwald Feuer, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Lilienfeld mit. Insgesamt 80 Feuerwehrleute rückten zur Brandbekämpfung aus. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums war im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 15.00 Uhr wurden die drei Feuerwehren der Gemeinde zu dem Waldbrand in die Traisenbachrotte alarmiert. Nach 15 Minuten trafen die ersten Einsatzkräfte ein. Zu diesem Zeitpunkt standen laut Presseaussendung bereits etwa ein bis eineinhalb Hektar eines Schlages in dem Mischwald in Brand. Der aufkommende Wind aus Südosten trieb das Feuer rasch bergauf und in den Wald.

Nach zwei Stunden konnte Brand Aus gegeben werden. Das Feuer hatte sich auf rund drei Hektar ausgedehnt. Etwa ein Drittel davon betraf den Wald selbst.