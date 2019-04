Eishockey: Owetschkin beendete NHL-Grunddurchgang mit 51 Toren

Wien (APA/sda/dpa) - Für die Stürmer Michael Grabner Michael Grabner (Arizona Coyotes), Michael Raffl (Philadelphia Flyers) und Thomas Vanek (Detroit Red Wings) ist die Saison in der National Hockey League (NHL) am Samstag zu Ende gegangen, erstmals seit sieben Jahren hat es kein Österreicher in das Play-off geschafft. Die Achtelfinal-Paarungen stehen fest, los gehen die „best of seven“-Serien am 10. April.

Arizona unterlag daheim den Winnipeg Jets mit 2:4, Grabner steuerte das Assist zum Endstand her. Ebenfalls daheim mussten sich Philadelphia Flyers den Carolina Hurricanes 3:4 geschlagen geben, Raffl trug sich nicht in die Punkteliste ein. Vanek-Club Detroit kassierte ebenfalls als Gastgeber eine 1:7-Schlappe gegen die Buffalo Sabres, der Österreicher fehlte wegen Fingerverletzung.

Bester Torschütze der Regular Season war der russische Superstar Alexander Owetschkin vom Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals, der mit 51 Treffern die „Maurice Richard Trophy“ erhielt. Zum achten Mal gewann er diese Wertung. Zweiter wurde der Deutsche Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) mit 50.

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Samstag: Florida Panthers - New Jersey Devils 3:4 n.V. Philadelphia Flyers (mit Raffl) - Carolina Hurricanes 3:4, Nashville Predators - Chicago Blackhawks 5:2, San Jose Sharks - Colorado Avalanche 5:2, Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 2:6, Dallas Stars - Minnesota Wild 3:0, Washington Capitals - New York Islanders 0:3, St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3:2 n.P., Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3:6, Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 6:5 n.P., Detroit Red Wings (ohne Vanek) - Buffalo Sabres 1:7, Pittsburgh Penguins - New York Rangers 3:4 n.V., Arizona Coyotes (Grabner/1 Assist) - Winnipeg Jets 2:4, Calgary Flames - Edmonton Oilers 1:3, Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 5:2

Play-off-Achtelfinale („best of seven“/ab 10. April) - Eastern Conference: Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets, Boston Bruins - Toronto Maple Leafs, Washington Capitals - Carolina Hurricanes, New York Islanders - Pittsburgh Penguins; Western Conference: Calgary Flames - Colorado Avalanche, San Jose Sharks - Las Vegas Knights, Nashville Predators - Dallas Stars, Winnipeg Jets - St. Louis Blues