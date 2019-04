Basketball: Brooklyn Nets stehen in NBA vor Play-off-Einzug

New York (APA/dpa) - In der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA haben die Brooklyn Nets am Samstag einen großen Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Die New Yorker gewannen beim Spitzenreiter der Eastern Conference, den Milwaukee Bucks, mit 133:128. Der Gastgeber, der als sicherer Sieger der Eastern Conference feststeht, musste wegen Wadenproblemen ohne Star Giannis Antetokounmpo auskommen.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Samstag: Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 128:133, Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 96:116