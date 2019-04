Brexit - Deutschland knüpft Aufschub an Bedingungen

Berlin/London (APA/Reuters) - Die deutsche Bundesregierung knüpft eine erneute Verschiebung des Brexit-Termins über den 12. April hinaus auf den 30. Juni an Bedingungen.

„Eine kurze Verlängerung kommt nur dann in Betracht, wenn es eine neue Entscheidungssituation gibt – dafür müsste bis zum 12. April eine Mehrheit für das Austrittsabkommen in London stehen“, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, der „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. „Frau May hat bisher nicht ausreichend dargelegt, wie sie dahin kommen will.“

Premierministerin Theresa May hatte am Freitag um einen Aufschub des Austrittstermins Großbritanniens aus der EU bis zum 30. Juni gebeten. Roth bereitet mit seinen Kollegen aus den anderen Mitgliedstaaten die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs am Mittwoch vor.

Er wies Berichte zurück, dass es wegen der Verlängerung strategische Differenzen unter den Mitgliedstaaten gebe. „Ich verfolge wie meine französische Kollegin mit wachsendem Frust, wie Großbritannien einen Termin nach dem anderen verstreichen lässt, um zu einem geordneten Austritt zu kommen.“

Bei den Gesprächen zwischen der britischen Regierung und der Opposition zur Lösung der Brexit-Blockade forderte Oppositionschef Jeremy Corbyn von May eine Verschiebung der roten Linien. Darauf warte er, sagte Corbyn am Samstag in der BBC. Er hoffe, dass in der neuen Woche im Parlament eine Entscheidung falle, damit es nicht zu einem harten Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU komme.

An diesem Wochenende seien keine weiteren Gespräche angesetzt, verlautete aus Kreisen der oppositionellen Labour-Partei. Finanzminister Philip Hammond hatte sich am Morgen optimistisch geäußert, dass Tories und Labour eine Einigung finden würden. Rote Linien habe die Regierung nicht.