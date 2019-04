Marathon: Kiprop sorgte im 3. Anlauf für neuen Frauen-Streckenrekord

Wien (APA) - Die Kenianerin Nancy Kiprop hat bei ihrem dritten Vienna-City-Marathon-Sieg in Serie für einen neuen Streckenrekord gesorgt. Die 39-Jährige triumphierte am Sonntag in 2:22:12 Stunden und blieb dabei deutlich unter der 19 Jahre alten Bestmarke der heuer verstorbenen Italienerin Maura Viceconte (2:23:47).

„Ich bin sehr glücklich, ich habe wirklich einen guten Job gemacht, das ist unglaublich. Der Plan war der Streckenrekord, das Ziel habe ich nach zwei Jahren erreicht“, jubelte Kiprop, die mit einem Tempomacher fast die gesamte Strecke alleine auf weiter Flur unterwegs gewesen war.

Die diesmal guten Verhältnisse hätten ihr in die Karten gespielt. „Das Wetter war fantastisch, nur ein bisschen Wind auf den letzten Kilometern. Ich hatte Spaß, es war unglaublich“, so die in ihrer Heimat eine Schule betreibende Mutter von sieben Kindern (2 eigene, 5 adoptiert). Kiprop setzte sich in neuer persönlicher Bestleistung vor zwei Landsfrauen durch.

Bei den Herren wurde der fünf Jahre alte Streckenrekord des Äthiopiers Getu Feleke (2:05:41) zwar verpasst, Vincent Kipchumba sorgte in 2:06:56 aber für die zweitschnellste Wien-Zeit der 36-jährigen Geschichte. „Das habe ich nicht erwartet. Ich bin sehr glücklich. Das Rennen war hart, ich habe aber keine Probleme gehabt“, so der 28-Jährige nach seinem ersten Marathonsieg mit einer Verbesserung seiner bisherigen Bestzeit um rund dreieinhalb Minuten.

Kipchumba hatte sich in der Schlussphase von Topfavorit Tadesse Abraham abgesetzt, nachdem sich das Duo zuvor lange in einer großen Spitzengruppe aufgehalten hatte. „Er war schlau und besser als ich. Ich hatte bei km 40 nicht mehr die Kraft, das Tempo mitzugehen“, so der Schweizer Rekordhalter Abraham, der mit 2:07:24 seinen zweitschnellsten Marathon ablieferte.