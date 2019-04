Sea-Eye appellierte an Maltas Premier für Migrantenlandung

Rom (APA) - Die deutsche NGO Sea-Eye hat per Twitter einen Appell an Maltas Premier Joseph Muscat für die sofortige Landung der 64 Migranten an Bord des Rettungsschiffes „Alan Kurdi“ gerichtet. Das Rettungsschiff befindet sich unweit von Malta.

„Fünfter Tag an Bord. Das Wetter wird rauer. Wir hoffen, dass sich die politischen Gemüter schnell beruhigen, um zu tun, was menschlich ist. Menschenleben schützen“, so die Regensburger NGO. Viele Migranten seien gezwungen, am Deck zu schlafen. „Wir brauchen einen sicheren Hafen“, so die NGO.

Die „Alan Kurdi“ hatte am Mittwoch die Menschen vor der libyschen Küste gerettet. Seitdem sucht das Schiff einen sicheren Hafen. Italien hat die Einfahrt verwehrt und sieht Deutschland in der Pflicht, weil das Schiff unter deutscher Flagge fährt. Auch Malta wollte das Schiff bisher nicht anlegen lassen.