Leichtathletik: Factbox ÖLV-Bestenliste im Marathon

Wien (APA) - Die schnellsten Marathon-Athleten aus Österreich:

~

Herren: 2:10:44 Lemawork Ketema 07. April 2019 in Wien 2:10:47 Günther Weidlinger 25. Oktober 2009 in Frankfurt 2:12:22 Gerhard Hartmann 13. April 1986 in Wien 2:12:43 Michael Buchleitner 25. April 1989 in Hamburg 2:12:55 Valentin Pfeil 07. April 2019 in Wien

Damen: 2:30:43 Andrea Mayr 19. April 2009 in Wien 2:30:51 Eva-Maria Gradwohl 13. April 2008 in Linz 2:32:31 Susanne Pumper 07. Mai 2006 in Wien 2:34:12 Eva Wutti 07. April 2019 in Wien 2:34:35 Dagmar Rabensteiner 28. September 2003 in Berlin ~