14-Jährige Motocross-Fahrerin kollabierte nach Rennen in Kärnten

St. Georgen /Längsee (APA) - Während eines Motocross-Rennens in St. Georgen am Längsee (Bezirk St. Veit) ist am Samstag eine 14 Jahre alte Steirerin gestürzt. Die Teilnehmerin aus Feistritz am Kammersberg (Bezirk Murau) setzte das Rennen bis zum Ende fort. Nach dem Bewerb kollabierte sie im Fahrerlager. Die junge Frau wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wie die Polizei mitteilte.