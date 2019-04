Fußball: Salzburg gewann Schlager, Siege für Sturm und WAC

Wien (APA) - Red Bull Salzburg hat am Sonntag einen großen Schritt zum sechsten Fußball-Bundesliga-Meistertitel in Folge gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich in Pasching im Schlager beim LASK mit 2:0 durch und baute in der Meistergruppe den Vorsprung auf den ersten Verfolger auf komfortable sieben Punkte aus.

Sturm Graz feierte bei der Wiener Austria einen 1:0-Sieg und schob sich auf Rang drei vor. Das Spiel war von massiven Fan-Protesten gegen Austria-Vorstand Markus Kraetschmer begleitet. Der WAC feierte in St. Pölten mit einem 3:1 den ersten vollen Erfolg nach zuletzt neun sieglosen Spielen und ist nun Vierter.