Fußball: 2:0 im Schlager beim LASK großer Titelschritt 2 - Meinungen

Pasching (APA) - Meinungen nach LASK - Salzburg (0:2):

Oliver Glasner (LASK-Trainer): „Es war der zweite bittere Spielausgang in dieser Woche, doch wenn ich sehe wie die Mannschaft 70 Minuten Salzburg Paroli geboten hat, macht mich das sehr stolz. Wir haben das schwere Cupspiel weggesteckt und noch einmal auch im physischen Bereich eine Topleistung gebracht und das immerhin gegen Salzburg. Das lässt mich beruhigt schlafen gehen. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei tolle Möglichkeiten, darunter die Großchance von Ullmann und viele Standardsituationen. Wie wir gespielt haben, stimmt mich sehr positiv. Es hat Phasen gegeben, in denen Salzburg kaum aus der eigenen Hälfte gekommen ist. Diese Woche war von den Ergebnissen her bitter und schmerzhaft, doch von der Leistung her hat alles gestimmt.“

Marco Rose (Salzburg-Trainer): „Wir freuen uns sehr über den Sieg, es war ein schwieriges, intensives Spiel. Da war es wichtig, dass wir die Intensität annehmen. Aus dem Positionsspiel umzuschalten, ist hier sehr schwierig, weil der LASK in Pasching gut verteidigt. Es war ein spannendes Spitzenspiel. Spielerisch geht mehr, doch darum ist es nicht gegangen. Ich werde mit dem Sieg im Rücken gut einschlafen. Es sind noch acht Spiele und 24 Punkte zu vergeben. Sieben Zähler Vorsprung sind schön, doch wir sollten sachlich bleiben und am Boden. Das nächste Spiel gegen Sturm Graz wird schwer genug und ich glaube nicht, dass der LASK noch viel liegen lässt.“