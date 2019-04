Eishockey: ÖEHV-Frauen siegten zum WM-Auftakt gegen Italien 4:1

Budapest (APA) - Österreichs Eishockey-Frauen-Nationalteam hat sich am Sonntag in Budapest mit einem 4:1-(1:0,3:1,0:0)-Sieg gegen Italien in der WM der zweiten Leistungsstufe (Division 1A) an die Tabellenspitze gesetzt. Zweimal gegen den Außenseiter traf Theresa Schafzahl, je einmal Kapitänin Esther Väärälä und Charlotte Wittich. Dänemark (3:1 gegen Slowakei) und Ungarn (2:1 über Norwegen) feierten Favoritensiege.

Ergebnis Frauen-WM Division 1A: Italien - Österreich 1:4 (0:1,1:3,0:0). ÖEHV-Tore: Schafzahl (21., 28.), Väärälä (4.), Wittich (33.). Nächstes ÖHEV-Spiel am Montag (20.30 UIhr) gegen Norwegen.