Basketball: Acht Pöltl-Punkte bei 112:90-Sieg von Spurs bei Cleveland

Cleveland (Ohio) (APA) - Die San Antonio Spurs haben am Sonntag in der National Basketball Association (NBA) in ihrem letzten Auswärtsspiel des Grunddurchgangs bei den Cleveland Cavaliers einen 112:90-Sieg gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl kam beim Vorjahresfinalisten auf acht Punkte und zehn Rebounds. Das „Finale“ der Spurs vor dem Play-off-Start folgt am Mittwoch mit einem Texas-Derby gegen die Dallas Mavericks.