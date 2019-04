Zirngast 2: Rettung türkischer Demokratie „sicher nicht von außen“

Istanbul/Ankara/Wien (APA) - Eine Gegenbewegung zu der zunehmend autoritären Politik des türkischen Staatspräsidenten Erdogan kann Zirngasts Ansicht nach nur in der Türkei selbst entstehen. „Die Rettung der türkischen Demokratie kommt sicher nicht von außen, sondern von innen“, ist der Politikwissenschaftsstudent überzeugt.

Wenn es Entwicklungen zum Positiven gebe, werde sie von den Menschen, Institutionen und Medien im Land getragen, betonte der Aktivist. In Bezug auf die Forderungen der EU-Abgeordneten Otmar Karas (ÖVP) und Eugen Freund (SPÖ) nach Unterstützung der türkischen Zivilgesellschaft nach der formellen Aussetzung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sagte Zirngast: „Ich weiß nicht, wen sie mit Zivilgesellschaft genau meinen. Aber wenn sie tatsächlich demokratische Initiativen in der Türkei unterstützen, dann kann das durchaus positiv sein.“

Es gebe einige europäische Stiftungen, die kritischen Journalismus, Opposition und demokratische Initiativen in und aus der Türkei unterstützen. Dazu zählten zum Beispiel das International Press Institut (IPI) oder die deutschen Rosa-Luxemburg- und Friedrich-Ebert-Stiftungen, so Zirngast.

Die EU-Politik der Türkei gegenüber sieht er aber generell nicht von Bedenken hinsichtlich der dortigen Menschenrechtslage getragen. Wichtiger seien wirtschaftliche Interessen, insbesondere, so der Politikwissenschaftsstudent und Aktivist, durch die „Führungsrolle Deutschlands und die Interessen des europäischen Kapitals“.

„Ob es eine Zollunion oder eine Mitgliedschaft gibt, oder wie der Beitrittsprozess läuft, hat sehr wenig mit Menschenrechten zu tun“, sagte er. Nur wenn es in das Bild passe, würden Menschenrechtsverletzungen - die es immer gebe - ins Zentrum gerückt. EU-Politiker, die konsequent darauf hinwiesen, seien im Allgemeinen die Ausnahme.

In den letzten Jahren habe es mehrere offene Konflikte vor allem zwischen der EU und den USA und dem türkischen Regime gegeben. Die Beitrittsverhandlungen dienten seiner Ansicht nach dabei der EU als Druckmittel. Deren Abbruch Mitte März sei eine Botschaft an den türkischen Präsidenten gewesen, sagte der freie Journalist.

Die Debatte zur Orientierung der Türkei Richtung Westen oder Osten, also hin zu Russland, wird Zirngasts Ansicht nach jedoch „überspitzt geführt“. Die Türkei sei militärisch zu stark mit den USA und ökonomisch zu sehr mit der EU verbunden, als dass es zu einer raschen Achsenverschiebung kommen werde.

Dies habe sich auch in der Nacht nach den Kommunalwahlen am 31. März gezeigt. In seiner traditionellen „Balkonrede“ habe Erdogan von ökonomischen Reformen und einem freien Markt gesprochen - Zirngast zufolge „also genau das, was das türkische als auch das internationale Kapital hören will“. „Das geschah nicht zufällig, sondern weil er weiß, dass die wirtschaftliche Situation der Türkei nicht gut ist“, folgerte der Aktivist.

Der 1989 geborene Steirer studiert seit 2015 Politikwissenschaft an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara. Er schreibt für verschiedene Medien in der Türkei und im Ausland, darunter das „re:volt magazine“, eine linke, kommunistische Zeitschrift für gesellschaftliche und politische Debatte, die US-amerikanische Zeitschrift „Jacobin“ und die deutsche Tageszeitung „junge Welt, nach eigener Darstellung vor allem politische, gesellschaftliche und ökonomische Analysen zur Türkei, besonders zu den Entwicklungen der letzten Jahre.

Zirngast war im September in der Türkei in Haft genommen worden und kam am 24. Dezember unter Auflagen frei. Der Prozessbeginn wurde für den 11. April 2019 festgesetzt. Bei einer Verurteilung drohen Zirngast bis zu siebeneinhalb Jahre Haft.