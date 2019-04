Nö-Versicherung 2019 mit kräftigem Plus - Wie 2018 Zuwachs über Markt

Wien/St. Pölten (APA) - Die Niederösterreichische Versicherung (NV) ist mit einem kräftigen Prämienwachstum ins neue Jahr gestartet und rechnet auch fürs Gesamtjahr mit Zuwächsen über dem Branchenschnitt. In Schaden/Unfall legten die Einnahmen im ersten Quartal um 3,8 Prozent zu, in der Lebensversicherung gegen laufende Prämie bis März sogar um 4,5 Prozent, sagte Generaldirektor Hubert Schultes im APA-Gespräch.

Fürs Gesamtjahr 2019 erwartet der NV-Chef um die vier Prozent mehr Einnahmen in Schaden/Unfall gegenüber einem Anstieg um drei Prozent, wie ihn der Versicherungsverband für die Branche sieht. In der Sparte Leben will Schultes das Plus des ersten Quartals weiter halten können. Getragen sei das starke LV-Wachstum vom eigenen Außendienst, aber auch vom Vertrieb über die Hypo-Landesbank. Die Gesamtverzinsung bei LV-Polizzen hat die NV von 2,75 auf 2,50 Prozent gesenkt, bleibt damit aber mit einigen wenigen Anbietern an der Spitze des Marktes. Einmalerläge in Leben nimmt die NV dagegen kaum noch an.

2018 erzielte die „Niederösterreichische“ in der Lebensversicherung ein Einnahmenplus von 1,3 Prozent auf 49,5 Mio. Euro - die Auszahlungen an die Kunden fielen diesmal mit 49,5 (46,7) Mio. Euro wegen vieler Abreifungen ebenso hoch aus. Grundsätzlich sei die Bestandsquote bei der NV aber extrem hoch, es gebe sehr wenige Freistellungen und Rückkäufe, betont Schultes. Auch die Wiederveranlagungsquote sei weiter auf hohem Niveau, ein Drittel aller Kunden verlängere ihre Verträge. Die laufenden Prämien stagnierten 2018 bei der NV - erwartet war ursprünglich sogar ein leichter Rückgang -, am Markt sanken sie um zwei Prozent.

In Schaden/Unfall, wo die Einnahmen 2018 um 4,3 Prozent auf 270,4 Mio. Euro kletterten (im Markt um 3,5 Prozent), profitierte die NV von einem Rückgang der Elementarschäden gegenüber 2017. Jedoch verzeichnete man in den Sparten Haftpflicht und Unfall durch Großschäden einen deutlichen Anstieg der Schadenbelastung. Insgesamt wuchsen die Schäden in Schaden/Unfall um 2,1 Prozent auf 156,8 Mio. Euro. Wegen des starken Prämienanstiegs verbesserte sich die Combined Ratio (Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen) aber auf 83,6 (87,6) Prozent, viele in der Branche liegen zehn Prozentpunkte höher.

Mit einem Marktanteil von 16,5 Prozent in Schaden/Unfall hielt die NV die Marktführerschaft in NÖ. Besonders stark ist die Position mit 26,4 Prozent Anteil im Sach-Privatkunden-Geschäft, dem „Breitengeschäft“. Über alle Sparten zusammen erhöhte die NV voriges Jahr die verrechneten Prämieneinnahmen um 3,8 Prozent auf 319,9 Mio. Euro. Beim Außendienst baue man den Beschäftigtenstand nach wie vor aus, hier liege man schon bei über 300 Mitarbeitern. Die Präsenz durch eigene Büros werde weiter forciert, im Hintergrund verstärke man die digitalen Aktivitäten: „Die Kombination von off- und online bewährt sich.“

Die Kapitalanlagen der NV stiegen voriges Jahr um 24 Mio. auf 1,886 Mrd. Euro - die durchschnittliche Verzinsung lag wegen der anhaltenden Niedrigzinsen aber weiterhin bei unter 2 Prozent, 2016 waren es noch knapp 2,5 Prozent gewesen. Trotz der geringen Ausbeute sei die hohe Gesamtverzinsung in der Lebensversicherung „noch lang auszuhalten“, zusätzlich ziehe man dafür Reserven aus dem Portfolio heran. Überwiegend investiert die NV ihre Kapitalanlagen in Anleihen, ferner in Immobilien, aber auch in Aktien (in Leben sehr gering, in Schaden/Unfall etwas mehr). Nach wie vor sei man auch im Bauträgergeschäft tätig.

Für 2018 plant die NV - nach drei Jahren Pause - wieder die Zahlung einer Dividende, entscheiden wird darüber im Mai der Aufsichtsrat. 2016 hatte die NV mit einer Kapitalherabsetzung - aus freien Rücklagen - die beiden Aktionäre UNIQA und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien abgefunden; diese hatten sich ihre jeweils bei rund 13 Prozent liegenden Anteile ablösen lassen, die Aktien wurden eingezogen. Nun gehört die NV zu 100 Prozent der Nö. Landes-Landwirtschaftskammer.

Zum Thema „Pflege-Absicherung“ teilt Schultes die Ansicht von Fiskalrat-Präsident Gottfried Haber, der sich vorige Woche dezidiert für eine Pflichtversicherung nach dem Beispiel der gesetzlichen Krankenversicherung ausgesprochen hatte und als Begründung „Das garantiert die Leistungen“ hinzugefügt hatte. Auch der NV-Generaldirektor tritt für eine Pflichtversicherung ein, „denn rein auf privater Basis wird es nicht funktionieren“. Denn eine Pflege-Absicherung werde sich „nicht rein beitragsorientiert“ auf individueller Basis finanzieren lassen, sehe man sich die demographische Entwicklung und den voraussichtlichen Anstieg der Pflegebedürftigkeit in Zukunft an. Selbst wenn jemand 800 Monate lang (66,7 Jahre) monatlich 30 Euro für die Pflege anspare, kämen nur 24.000 Euro zusammen, samt Zinsen 27.000 Euro, rechnet Schultes vor. Zur Pflege hat die Regierung, konkret die dafür zuständige Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), bis Ende 2019 ein Konzept angekündigt.

