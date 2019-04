Zurück in die Kindheit: „Verschüttete Milch“ von Barbara Frischmuth

Wien (APA) - Mit dem Roman „Klosterschule“ debütierte Barbara Frischmuth 1968 als Autorin. Über fünf Jahrzehnte später führt sie ihr neuer Roman „Verschüttete Milch“ wieder zurück zu den strengen Klosterschwestern. Das Buch behandelt mit starken autobiografischen Bezügen eine Kindheit in Altaussee. Morgen, Dienstag (9. April, 15 Uhr), erhält Frischmuth das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

Dass Barbara Frischmuth eine begeisterte Bewohnerin des Ausseerlandes (und eine leidenschaftliche Hobbygärtnerin) ist, hat die 1941 Geborene, die seit 1999 wieder in ihrem Heimatort lebt, in vielen Büchern und Aussagen immer wieder betont. Auch „Verschüttete Milch“ ist durchdrungen von einer großen Zuneigung zu Land und Leuten, wenngleich die Kindheitserinnerungen der Protagonistin Juliane an die Zeit, in der alle sie „Juli“ riefen, durchaus ambivalent sind.

Anhand von Fotos - die wohl vorhandenen Originale aus dem Familienarchiv Frischmuth, auf die sich die Beschreibungen beziehen dürften, werden leider nicht abgedruckt - tauchen allererste Erinnerungen an ein Heranwachsen auf, das zwar in einer herrlichen Landschaft, aber unter schwierigen Umständen erfolgt. Der Vater fällt kurz vor Weihnachten 1943 in Russland. „Angeblich hat der Vater die Kleine bloß zweimal im Leben gesehen.“ Später wird ein „Onkel“ in das Leben Julis treten, der schließlich als „Paps“ seine Rolle in der Familie einnehmen wird.

Die 1940er und 50er-Jahre sind eine politisch von Umbrüchen und Unsicherheiten geprägte Zeit. Das Ausseerland galt auch als Rückzugsgebiet von Nazibonzen, die hier im Endkampf eine „Alpenfestung“ errichten wollten, gleichzeitig waren viele aus den zerbombten Großstädten Evakuierte einquartiert. Geburten und Todesfälle schreiben sich in die kindliche Erinnerung ebenso tief ein wie die ständigen Geldsorgen der Mutter, die versucht, den alten Hotel-Familienbetrieb weiterzuführen und dennoch ohne Verkauf von Holz und Grundstücken kaum über die Runden kommt. Anfangs scheinen die Besitzungen mit dem „Stammhaus“ und einer „Dependance“ noch imposant. Manches steht heute nicht mehr, besteht nur in der Erinnerung fort. Aber: „Wie sagt schon das entsprechende englische Sprichwort dazu: Who cries about spilled milk?“

Barbara Frischmuth gelingt es, das Lebensgefühl ihrer Kindheit in einem unaufdringlichen Erzählton heraufzubeschwören. Dabei werden auch sexuell prägende Erlebnisse nicht als traumatisch erfahren, sondern mit etwas Augenzwinkern erinnert. Das ist der umfassenden positiven Grundstimmung des Buches geschuldet, bei dem nichts schlechtgeredet werden soll, aber auch nicht in Schönfärberei verfallen wird. Die erklärenden Einschübe zu spezifisch österreichischen oder steirischen Ausdrücken hätte man sich dagegen lieber in einem Glossar am Ende zusammengefasst, statt in Klammern in den Lauftext eingefügt gewünscht.

Am Ende bekommt Juli ihr zunächst nicht ausgefolgtes Vorzugszeugnis in der Klosterschule doch noch, nachdem die Mutter die ausständigen Schulgelder beglichen hat, und fällt eine zweifache Entscheidung: Sie wird nicht in die Hotelfachschule gehen, um sich auf die Übernahme des Familienbetriebs vorzubereiten. Und sie wird nicht ins Internat zurückkehren. Eine gute Entscheidung. Der Rest ist heimische Literaturgeschichte.

(S E R V I C E - Barbara Frischmuth: „Verschüttete Milch“, Aufbau Verlag, 286 Seiten, 22,70 Euro; http://www.barbarafrischmuth.at)