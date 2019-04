Kärntner Autowaschanlage von herabstürzendem Stein getroffen

Gmünd (APA) - Am Sonntag gegen 15.20 Uhr hat sich oberhalb einer Autowaschanlage in Gmünd in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) ein großer Stein gelöst. Wie die Polizei berichtete, prallte er gegen die Fassade und beschädigte diese stark. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Waschanlage und die angrenzende Gemeindestraße wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.