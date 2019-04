Unbekannte steckten Holzstapel in Brand: Lagerhalle in Flammen

St. Marien bei Neuhofen (APA) - Unbekannte Brandstifter haben in der Nacht auf Montag in St. Marien (Bezirk Linz-Land) einen Holzstapel in Brand gesteckt. Das Feuer geriet außer Kontrolle und griff auf eine Lagerhalle über, in der mehrere Motorräder standen. Der Dachstuhl und der Innenraum des Gebäudes sowie einige Fahrzeuge wurden beschädigt. Wie hoch der Schaden genau ist, stand zunächst nicht fest, berichtete die Polizei.