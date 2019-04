Biker fuhren in Niederösterreich fast doppelt so schnell wie erlaubt

Gutenstein (APA) - Zwei 33-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Bruck an der Leitha sind am Sonntag in der Kalten Kuchl fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen. Die Biker wurden bei einer Schwerpunktaktion in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt-Land) mit 137 km/h in einem Abschnitt mit Tempo-70-Beschränkung gemessen, berichtete die Polizei am Montag. Sie werden der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.