Regierungspartei verlor Mehrheit bei Wahl in Andorra

Andorra la Vella (APA/AFP) - Im kleinen Fürstentum Andorra hat die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Antoni Marti bei der Wahl am Sonntag ihre Mehrheit verloren. Martis Partei Democrates per Andorra erhielt elf von 28 Sitzen im neuen Parlament, gefolgt von den Sozialdemokraten mit fünf Sitzen und einer Allianz von Sozialisten und Liberalen mit vier Sitzen.

Beobachter gingen davon aus, dass Marti seinen Posten räumen muss und durch den ehemaligen Innenminister Xavier Espot ersetzt wird. Der Wahlkampf in dem Pyrenäen-Zwergstaat mit rund 80.000 Einwohnern war geprägt von Diskussionen über steigende Mieten, sozialpolitische Themen und Abtreibung.

Andorra ist der größte der sechs europäischen Zwergstaaten und der einzige, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes innehaben: Der französische Staatspräsident und der Bischof des römisch-katholischen Bistums Urgell in der benachbarten spanischen Region Katalonien. Andorra darf mit Erlaubnis der Europäischen Union eigene Euromünzen prägen. Obwohl es wie in Katalonien eine große spanischsprachige Bevölkerungsgruppe gibt, ist Katalanisch die alleinige Amtssprache in Andorra.