Europas Leitbörsen zur Eröffnung nach jüngsten Gewinnen etwas tiefer

Frankfurt am Main (APA) - Nach den kräftigen Gewinnen in der vergangenen Woche haben die europäischen Leitbörsen zum Wochenstart zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. Der Euro-Stoxx-50 fiel am Montag um 0,33 Prozent oder 11,24 Punkte auf 3.436,23 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,35 Prozent oder 42,62 Zähler auf 11.967,13 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,20 Prozent oder 14,61 Einheiten auf 7.432,26 Punkte.

Mangels markbewegender Impulse gestaltete sich der Handel zunächst sehr ruhig. In Deutschland fielen die Exporte im Februar wegen der schwächeren Weltkonjunktur so stark wie seit einem Jahr nicht mehr. Sie sanken um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet, nachdem es im Jänner noch ein kleines Plus von 0,1 Prozent gegeben hatte.

Mehr Aufmerksamkeit dürfte die EZB-Zinsentscheid am Mittwoch auf sich ziehen. Zwar werde mit keiner Veränderung des Zinsniveaus gerechnet, konstatiert der Helaba-Experte Ralf Umlauf, aber im Hinblick auf die Liquiditätsmaßnahmen würden noch Details ausstehen.

Am Montagnachmittag werden zudem US-Daten zu den Auftragseingängen aus der Industrie erwartet.

Bei den Einzelwerten bewegten sich die Aktien von Air France-KLM mit plus 0,14 Prozent kaum. Die Anzahl der Passagiere des Luftfahrtkonzerns stiegen im März im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent. Auch die Aktien des deutschen Branchenkollegens Lufthansa legten um 0,39 Prozent zu. Hingegen fielen die Papiere von Ryanair um 1,52 Prozent.

Außerdem mussten vor allem die Technologie-Werte Federn lassen. SAP (minus 1,72 Prozent), Software (minus 0,80 Prozent) und United Internet (minus 0,66 Prozent) präsentierten sich auf der Verliererseite.

