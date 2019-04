Brexit - Kneissl verlangt von London „Mehrwert“ für Aufschub

London/Luxemburg (APA) - Großbritannien müssen einen „Mehrwert“ liefern, wenn es von der EU einen weiteren Brexit-Aufschub wolle, verlangte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Montag in Luxemburg. „Der letzte Moment, zu dem wir etwas bekommen können, wäre Mittwoch zu Mittag“, sagte Kneissl vor einem EU-Außenministerrat.

Großbritannien müsste „ein Papier mit Inhalt“ vorlegen, das „einen Mehrwert“ habe, sodass die EU-27 darüber abstimmen könnten. „Sollten die Briten mit einem Mehrwert an Verhandlungsmasse kommen, der die Zustimmung der 27 verbleibenden EU-Staaten findet, dann wird man eine weitere Verlängerung ansprechen, dann werden die Briten an einer Europawahl teilnahmen, und wir haben all die anderen Folgewirkungen“, sagte Kneissl.

Die Außenministerin wollte nicht einschätzen, zu wie viel Prozent ein ungeordneter, harter Brexit noch wahrscheinlich sei. Dies sei „wie ein schwer lösbares Enigma“, so Kneissl. „Wir haben eine demokratiepolitische Krise in Großbritannien“, meinte die Außenministerin. Für die Wählerschaft in der EU sei dies auch „ein Trauerspiel“. Sie wünsch sich eine „aktive Teilnahme“ bei der Europawahl. „Wir dürfen nicht eine demokratiepolitische Müdigkeit riskieren.“

Die derzeit geltende Brexit-Verlängerung bis 12. April sei nicht willkürlich gewählt worden, sondern erkläre sich aus der Logik der Europawahlen, sagte Kneissl. Bis zum Freitag müssten sich die teilnehmenden Personen in die Listen eintragen. „Welche britischen Politiker werden sich in die Listen eintragen?“, fragte Kneissl. Ohne Europawahlen wäre vieles einfacher und man könnte über Friststreckungen über Jahresende hinaus nachdenken, so die Außenministerin.